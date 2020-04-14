MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
ABONE OL
14.04.2020 - 11:11 | | DHA

Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 41 kilo 600 gram eroin ve bir araçta ise 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyonlarla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

 

ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçtiABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM 14 Nisan bugün! Aktüel katalogda neler var?

BİM 14 Nisan bugün! Aktüel katalogda neler var?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Cerrahpaşa Tıp'ın corona virüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor

Cerrahpaşa Tıp'ın corona virüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor

Sıradaki Haber