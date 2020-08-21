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21.08.2020 - 10:30 | | DHA

Hakkari'de ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan ahırda ölü bulundu.

Hakkari'de ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki bir ahırda, farklı kişilere ait olduğu belirtilen 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri, veteriner çağırdı. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan telef oldukları iddia edildi. Ölen hayvanlar, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin kazdıkları kuyulara gömüldü.

Sürü çobanı Husret Keği, 3 aydır hayvanları gündüz meraya otlatmaya götürdüğünü, akşamları ise ahıra getirdiğini söyleyerek, "Çobanlık yapıyorum. Dün sabah saat 04.00'te hayvanları otlatmak için ahıra geldim. Ahırın kapısını açtığımda bütün hayvanların öldüğünü fark ettim. Sebebini bilemiyorum. 50 tane büyükbaş hayvan ile 10 küçükbaş hayvan ölmüş" dedi.

Hakkaride ahırdaki 50 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu

 

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