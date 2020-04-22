MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
ABONE OL
22.04.2020 - 20:05 |

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesi Boğazköy Köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

173 Türk Suudi Arabistan'dan tahliye edildi!Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, Erzincan’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Nisan Sayısal Loto saat kaçta ne zaman çekilecek? - 1316. hafta Sayısal Loto canlı sonuçları açıklanıyor

22 Nisan Sayısal Loto saat kaçta ne zaman çekilecek? - 1316. hafta Sayısal Loto canlı sonuçları açıklanıyor

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Sıradaki Haber