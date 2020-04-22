22.04.2020 - 20:05 |
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesi Boğazköy Köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
173 Türk Suudi Arabistan'dan tahliye edildi!Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, Erzincan’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.