Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri ile yaralı askere acil şifa dilekleri iletildi.





BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, Hakkari Çukurca bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerle yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.









TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ





Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın (28) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.











Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın, Çukurca'da teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Akın'ın şehadet haberi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde oturan ailesine ulaştı. Nuriye ve Turan Bora çiftinin 4 çocuğunun ikincisi olan, evli ve 1 çocuk babası Bora'nın ailesine acı haberi Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve askeri yetkiler verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın beldede toprağa verileceği öğrenildi.



ACILI HABER HATAY'A ULAŞTI





Şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın acı haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ulaştı.











Hakkari'de görev yapan Piyade Er Mehmet Günay, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Er Mehmet Günay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesinde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesi, Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından Hatay'a gönderilecek.