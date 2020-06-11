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11.06.2020 - 11:36 | | DHA

Hakkari'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Hakkari-Van karayolu Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den gitmekte olan Sergen Taş yönetimindeki 30 T 0048 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Bozkurt'un kullandığı 34 HJ 6732 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Sergen Taş ve Recep Bozkurt ağır yaralanırken, Bozkurt'un yanında bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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