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04.12.2020 - 18:34 | | AA

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince ilçede kadın haklarıyla ilgili program düzenlendi.

Programda, katılımcılara kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın arttırılması konularında bilgi verildi.

Hakkaride jandarma kadınlara KADESi anlattı


Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) konusunda da kadınları bilgilendiren ekipler, katılımcılara KADES uygulamasının telefona indirilmesi konusunda yardımcı oldu.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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