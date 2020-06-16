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16.06.2020 - 14:25 | | AA

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 222 fişek, seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, ateşleme anahtarı ve 30'lu pil bloku bulundu.

Patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

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