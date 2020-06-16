Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 222 fişek, seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, ateşleme anahtarı ve 30'lu pil bloku bulundu.
Patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.
Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandıKahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.