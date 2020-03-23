Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi

Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalık alana gizlenmiş, dolu halde 1 adet stinger füzesi, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 fişek, 119 bixi fişeği, el bombası ile 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.