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27.04.2020 - 16:58 | | DHA

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Derindere mevkii ve Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 1 sehpalı doçka makinalı silahı, 1 antitank roketatar düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet 3 kilogramlık uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 5 adet fünye, 18 adet büyük pil, 1 adet akü, 194 metre kablo, 1 mayon kutusu ve boş mayon, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve silaha ait şarjör, 53 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 biksi mühimmatı, 5 sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Hakkaride PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

 

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