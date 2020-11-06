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06.11.2020 - 15:49 | | DHA

Hakkari'de sağanak, sele neden oldu

Hakkari'de dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle Şemdinli-Derecik karayoluna köprüler zarara görürken, yolda kısmen çökme oldu. Kapanan karayolu, yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de sağanak, sele neden oldu

Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dün başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle, Şemdinli-Derecik karayolunun 25'inci kilometresindeki Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sel oluştu.

Selden dolayı kapanan karayolu, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoluna devam etti.

Hakkaride sağanak, sele neden oldu

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