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19.04.2020 - 16:48 | | AA

Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan er Abdullah Çam, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Mardin Havalimanı'na getirildi

Kızıltepe ilçesinde Ulu Cami'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Çam'ın naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Örencik Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe KaymakamıHüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Hakkaride şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

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