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10.05.2020 - 04:42 | | AA

Hakkari'de şiddetli rüzgar! Evlerin çatısı uçtu

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Hakkari'de şiddetli rüzgar! Evlerin çatısı uçtu

Kentte kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde etkili oldu.

Berçelan Mahallesi'nde 3 binanın çatısını uçtu, yola savrulan sac ve tahta parçalarını olay yerine gelen itfaiye ekipleri topladı.

Mahalle sakinlerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarla oturdukları binanın çatısının uçtuğunu belirterek, "Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses geldi. Hemen yukarı çıktık. Rüzgar çatıyı komple uçurmuştu. Üç bina zarar gördü. Şu an yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık.'' diye konuştu.

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