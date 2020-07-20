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20.07.2020 - 09:46 | | AA

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı
Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı
Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı
Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün söz konusu operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

 

Hakkaride Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Hakkaride Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı

Hakkaride Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı

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