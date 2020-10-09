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09.10.2020 - 08:56 | | DHA

Hakkari'de yılkı atları, dronela görüntülendi

Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında dronela havadan görüntülendi. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Hakkari'de yılkı atları, dronela görüntülendi
Yılkı atları drone ile görüntülendi
Yılkı atları drone ile görüntülendi
Yılkı atları drone ile görüntülendi
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Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan, 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nda yılkı atları havadan görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, yaylada otlayan atları dronela çekti. Yılkı atları, dronela yapılan çekim sırasında sürü halinde koştu. Yılkı atlarını izlemenin heyecan verici olduğunu söyleyen Emin Noyan, "Fotoğraf çekmek için Berçelan bölgesine gittiğimde bir anda karşımda çok sayıda yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. Harika bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Droneu fark edip koşturmaları doyumsuz bir manzara sundu. Yetkililerden de kış aylarında yem sıkıntısı çeken yılkı atları için tedbir almalarını istiyorum" dedi.

 

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