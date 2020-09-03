03.09.2020 - 12:15 | | İHA
Hakkari’de zehirlenen köpekler tedavi altına alındı
Hakkari’de zehirlenen başıboş köpekler, belediye ekibi tarafından muayeneleri yapılarak tedavi altına alındı.
Hakkari Üniversitesi yeni yerleşkesi mevkiinden gelen şikayet üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Burada yere yığılan başıboş köpeklere ilk müdahaleyi yapan veteriner ekipleri, muayene sonucunda hayvanların zehirlendiklerini tespit etti. Hayvanların nasıl zehirlendikleri hakkında net bir bilgi alınamazken, ekipler köpekleri müşahede altına aldı.
Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.