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15.10.2020 - 10:14 | | AA

Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.

A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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