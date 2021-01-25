Hâlâ ‘Bana bir şey olmaz’ diyen var

‘Salgınla mücadele iyi gidiyor’ diyenler arttı

Vatandaşların yaklaşık dörtte üçü vaka sayılarını hâlâ günlük olarak takip ediyorlar. Çok şükür vaka sayıları azalma eğiliminde, 2’nci dalganın tepe noktasını geçmiş görünüyoruz, inşallah başka zirveler yaşamayız. Vaka sayılarındaki düşüşün yanı sıra aşı uygulamasının da başlaması ile toplumda daha olumlu bir hava esmeye başladı. Sonbaharda salgın ile mücadelenin kötü gittiğini düşünenler %70’leri aşmıştı, haftalar ilerledikçe önce bu oran azaldı ve sonra da ocak ayı itibarıyla mücadelenin iyi gittiğini düşünenlerin oranı %60’lara yükseldi. Esen olumlu rüzgâr ile bu hastalığa yakalanmayacağını düşünenlerin oranı yeniden %30’u aştı. İşte bu tablo risk yaratabilir. Bu savaşta çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Mücadelenin devam etmesi şart. Salgının ancak artık tek bir vaka yaşanmadığı zaman bitmiş olacağını unutmamalıyız. Toplumun %85’i için maske kullanımı olağan bir durum haline gelmiş halde, bu tedbirleri elden bırakmamak gerek, olumlu gidişatın bir gevşemeye yol açmamasını dileyelim.

Her 4 vatandaştan 3’ü ülkemizin koronavirüs tablosunu günlük takip ediyor

Soru: Ülkemizdeki koronavirüs vaka hasta ve ölüm sayılarına dair açıklamaları günlük olarak takip ediyor musunuz?

Toplumun çok büyük bir bölümünün salgına ilişkin haberlere yönelik ilgisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük koronavirüs sayıları da vatandaşların yakından takip ettiği verilerden birisi. Bu oran vaka sayılarının çok yüksek olduğu kasım döneminde %81’e kadar yükselmişti, 10 puanlık azalışa rağmen çoğunluğun takip ettiği bir veri olmaya devam ediyor. Son hafta toplumun %72’si bu tür istatistiki verileri günlük olarak izlediklerini ifade ediyor.

Koronavirüsle mücadelenin iyi gittiğini düşünenlerin sayısı artıyor

Soru: Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin gidişatına dair değerlendirmenizi belirtir misiniz?

Araştırmamızda vatandaşların koronavirüsle mücadeleye dair değerlendirmeleri alıyoruz. Kasım ayında bu konuda olumsuz değerlendirme yapanlar daha ağırlıktaydı. Toplumun %72’si mücadelenin kötü gittiği kanaatine sahipti, sadece %23’ü iyi gittiğini düşünüyordu. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı uygulamasının başlamasıyla beraber olumlu değerlendirmelerde süreçte ciddi bir artış yaşandı ve tablo tersine döndü. 15-19 Ocak döneminde bu konuda bireylerin %62’si olumlu, %27’si ise olumsuz değerlendirme yaptı.

Koronavirüse yakalanmayacağını düşünenlerin oranı %31’e çıktı

Soru: Aşağıdaki ifadeye katılım düzeyinizi belirtir misiniz?

Vatandaşların virüse yakalanma olasılıklarına ilişkin algılarını uzun bir süredir takip ediyoruz. Ülkemizde vaka sayılarının 2.5 milyona yaklaştığı bir dönemde vatandaşların halen virüse yakalanmayacaklarını düşünmeleri dikkat çekici bir konu.

Bu durum sadece aşının uygulanmaya başlanmasıyla açıklanamaz çünkü aşı kullanıma hazır olmadan önce de benzer bir algıya tanıklık ettik. Haziran başından bu yana sorduğumuz bu soruda virüse yakalanacağını zannetmeyenlerin oranı ortalama %25 olarak gerçekleşti. Son haftada bu oran %31 seviyesine kadar yükseldi, diğer bir ifadeyle toplumun yaklaşık üçte biri kendini salgın çemberinin dışında görüyor.

KORONAVİRÜSE YAKALANACAĞIMI ZANNETMİYORUM

Maske kullanmak günlük hayatın olağan bir davranışı haline geldi

Soru: Aşağıdaki ifadeye katılım düzeyinizi belirtir misiniz?

Eylül ayında kamuya açık alanların tamamında istisnasız bir şekilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu toplumun çok büyük kesiminin desteklediği bir kamusal önlem. Buna ilaveten, günlük yaşam pratiğimizin de olağan bir parçası haline gelmiş durumda. Vatandaşların %85’I maske kullanmayı artık olağan gördüklerini ifade ediyor. Bu görüşe karşı çıkanlar sadece %7 seviyesinde.

Toplumun %85 maske kullanmaya alıştı

Diğer vatandaşların maske takma kuralına uyduğunu düşünenlerin oranı artıyor

Soru: Evden dışarı çıktığınızda, diğer kişilerin ne sıklıkta maske taktıklarını görüyorsunuz?

Bireyler, genel olarak kendilerinin aldığı bireysel tedbirleri yeterli, başkalarının aldığı tedbirleri ise yetersiz görme eğilimi içinde. Temmuz ayı başından bu yana bireylere diğer vatandaşları ne sıklıkla maske kullanırken görüyorsunuz sorusunu yöneltiyoruz. Yaz ortasında toplumun yarısı diğer vatandaşları nadiren maske takarken gördüklerini ifade ediyordu. Bu oran zaman içinde azaldı ve Ocak ortasına gelindiğinde %15’e kadar indi. İlk kez vatandaşlar, diğer vatandaşların maske kullanımlarına bu kadar iyi not veriyor (%85).