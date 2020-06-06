Haliç Kongre Merkezi’nde ‘kontrollü’ yeni dönem...

İstanbul’un en önemli kongre merkezlerinden biri olan Haliç Kongre Merkezi, normal hayata aldığı önlemlerle kontrollü geçiş yapıyor. Kongre merkezinde Kovid-19 salgınına karşı tüm açık ve kapalı alanlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yeniden düzenlendi. Merkezin tüm salonları yüzde 25 kapasite ile faaliyet gösterecek şekilde düzenlendi. Merkezin normalleşme planını Milliyet’le paylaşan Haliç Kongre Merkezi Satış Direktörü Kerem İçli, önlemlerle ilgili şunları anlattı:



“Çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık. Çalışanlarımızı iş başı yapmadan önce genel sağlık taramasından geçiriyoruz. Personel iş başı yapmadan hemen önce gerekli sterilizasyonu yapıyoruz. Bina girişlerinde tüm çalışanlarımızın termal kameralar ile ateşlerini ölçüyoruz. Yüksek çıkanı, sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Ofis girişleri ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte ünitesi var. Makine Mühendisleri Odası’nın tavsiye uyarınca alçak tavanlı ofislerde içerideki hava ile çalışan klimalar kullanmıyoruz.













Termal kamera var



İlk vakanın tespit edildiği günün ertesi kapattık. Bu nedenle yeni döneme sterilize ve güvenli olarak başlayabiliyoruz. Bina genelinde fiziki mesafe kurallarını hatırlatıcı gerekli yönlendirme tabelalarımız var. Her etkinlik öncesi tüm alanları ozon jeneratörü ile dezenfekte edeceğiz. Klima santrallerinde hava kalitesini arttırmak amacıyla hepa filtre kullanıyoruz. Tüm klimalarda UVC lamba ile dezenfeksiyon sağlıyoruz.



Misafirlerimizin kullanacağı tabak, bardak, çatal, bıçak gibi servis ürünlerini uygun şekilde sterilize ederek servise hazır hale getirdik. Self servis sistemini kaldırdık. Bu alanlardaki çay, kahve servisini ekip arkadaşlarımızın yapmasına uygun hale getirdik. Yeme-içme alanlarının girişine el dezenfektanları ile sosyal mesafe kuralları ve kapasite kullanım bilgilerinin yer aldığı panolar yerleştirdik. Masa, sandalye oturum alanlarını tavsiye edilen güvenli mesafeye uygun hale getirdik. Masalar arası mesafeyi 1.5 metre, yan yana olan sandalyeler arası mesafeyi 60 santimetre olacak şekilde düzenledik. Masa, sandalye, büfe ve tüm kullanım materyallerinin etkinlik başlangıç ve bitiminde uygun şekilde dezenfekte edilmesi konusunda temizlik personelimize gerekli eğitimleri verdik.”









