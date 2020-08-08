MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Haliç Köprüsü'ndeki çalışmaların ikinci etabı başladı! Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak
ABONE OL
08.08.2020 - 01:30 | | DHA

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmaların ikinci etabı başladı! Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı. Çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeridin 2'si kapatıldı. Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmaların ikinci etabı başladı! Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmalarının ikinci etabına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış ve genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışması 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Gece yarısı başlayan çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi dubalarla kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kapatılan şeritlerin 7 gün kapalı kalacağı öğrenildi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

Sıradaki Haber