MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Halk otobüsü yaşlı kadına çarptı!
ABONE OL
13.03.2020 - 17:44 | | DHA

Halk otobüsü yaşlı kadına çarptı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Polis, hastanede tedaviye alınan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Halk otobüsü yaşlı kadına çarptı!

Kaza, öğle saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi Trafo Meydanı kavşağında meydana geldi. Beylikbağı- Gebze seferini yapan Ziya Söğüt'ün kullandığı 41 J 4203 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, yaşlı kadının kimliğini belirlemeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere izin!

Ankara'da 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere izin!

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Sıradaki Haber