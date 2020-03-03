MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi
ABONE OL
03.03.2020 - 15:45 | | DHA

Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi

Çorum'da, özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önünde otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alındı. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi

Kentte özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Servet Akkaya, Küçük Sanayi Sitesi ile Buharaevler arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki hemşire, astım hastası olduğu belirtilen kadına müdahalede bulunurken, sürücü Akkaya da hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi. Otobüsle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalıp, yardım istedi. Otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Servet Akkaya, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, "Otobüsün içinde yolcu olarak binen bir de hemşire varmış, o zaten müdahale etti. Ben de otobüsün kapı ve pencerelerini açıp havalandırdım. Hastaneye ben daha yakındım. Zaten yolcu nefes alamadığını söylüyordu. Bu insan sağlığı tabi, ne kadar erken götürürsek o kadar erken müdahale edilir, diye düşündüm ve hemen kadını otobüsümle hastaneye yetiştirdim" dedi.

Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit olduAğrı’nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Atalay Demirci'nin cezası belli oldu

Son dakika | Atalay Demirci'nin cezası belli oldu

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber