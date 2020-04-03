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03.04.2020 - 17:36 | | DHA

Halk pazarı, corona virüs tedbiri için kapatıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu'nca, cumartesi günü kurulan halk pazarının, corona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.

Halk pazarı, corona virüs tedbiri için kapatıldı

Edirne Keşan Hıfzıssıhha Kurulu'nda, corona virüs tedbirleri kapsamında cumartesi günü kurulan halk pazarının, corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçici süreyle kapatılması kararı alındı. Aynı karar kapsamında, pazar günü şehirde belirlenen 3 noktada kontrollü olarak semt pazarı kurulacağı kaydedilerek, alınan tedbirlere ilişkin şöyle denildi:  

"Keşan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; virüs salgınının yayılma riskini önlemek amacıyla, cumartesi pazarı geçici olarak kaldırılmıştır. Aynı karar kapsamında pazar günü 3 noktada; (Yeni Mescit mahallesi Zati Yörüker caddesi, Eski devlet hastanesi otopark alanı ve eski TMO ofisleri kapalı salı pazarı alanı) gıdaya yönelik küçük semt pazarları kurulacaktır. Salı, çarşamba ve perşembe semt pazarları tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde devam edecektir."

ÇARŞI MERKEZİNDEKİ İŞ YERLERİ AÇILACAK

Öte yandan salı gününden bu yana kapalı olan çarşı merkezinde zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin, yarın itibarıyla 10.00- 17.00 saatlerinde kontrollü olarak yeniden açılacağı bildirildi. Çarşı merkezindeki arter ve meydanlardaki araç trafiği yasağının ise süreceği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotuİletişim Başkanlığı, corona virüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
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