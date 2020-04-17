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17.04.2020 - 15:57 | | DHA

Halkalı'da kağıt fabrikasında yangın

Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.

Halkalı'da kağıt fabrikasında yangın

Küçükmece'de bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıt balyalarında yangın çıktı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek diğer baylara da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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