Halkbank kredi ödemeleri ertelendi mi, krediler ne zaman ödenecek? - Halkbank corona virüs istikrar önlemleri açıklaması

Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.



İŞTE HALKBANK'IN İSTİKRAR PAKETİ AÇIKLAMALARI

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

BU KAPSAMDA ALINAN ÖNLEMLER ŞÖYLE



31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Eesnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.