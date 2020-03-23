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23.03.2020 - 19:36 |

Halkbank kredi ödemeleri ertelendi mi, krediler ne zaman ödenecek? - Halkbank corona virüs istikrar önlemleri açıklaması

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili bankalar da destek ve paketlerini devreye almaya başladı. Önlem paketlerini açıklamaya başlayan bankalardan biri de Halkbank oldu. Peki bankanın binlerce müşterisinin merakla beklediği kredi ödemeleri ertelendi mi? İşte Halkbank'ın son dakika corona virüs destek paketi açıklaması...

Halkbank kredi ödemeleri ertelendi mi, krediler ne zaman ödenecek? - Halkbank corona virüs istikrar önlemleri açıklaması

Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

İŞTE HALKBANK'IN İSTİKRAR PAKETİ AÇIKLAMALARI

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

BU KAPSAMDA ALINAN ÖNLEMLER ŞÖYLE

31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Eesnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bölgedeki sığınak ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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