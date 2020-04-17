Hamile hemşireyi 60 bin TL dolandırdılar

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan 7 aylık hamile Satı Burcu Kara (29), 26 Mart'ta telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

İzine ayrılan ve corona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Kara, "Beni arayan kişi banka görevlisi olarak tanıttı kendisini. Özel sağlık poliçemden dolayı bana para iadesi yapılacağını söyledi. Aradığını söylediği bankada hesabım olmadığını söyleyince hesap açtırmam gerektiğini söyledi. Paranın iadesinden sonra hesabın kapatılacağını söyledi. Ben de boş bir hesap açılacak ve kapanacak diye düşünerek onayladım. Onay işleminin ardından sürekli beni oyaladı, corona virüsten dolayı evden çalıştığını, şubeden böyle işlerin yapılmadığını söyledi. Benimle konuşurken diğer taraftan ise başka sesler geldiği için bankadan arandığıma inandım" dedi.



'BU ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLMEM ÜZDÜ'



Daha sonra yine banka görevlisi olduğunu söyleyen başka kişilerin aradığını belirten Kara, "En son arayan kişi 'İşleminiz gerçekleşecek, bir onay kodu gelecek' dedi. Ben de onay kodunu verdim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Benim her türlü bilgimi biliyordu. Ev adresine kadar verdiler. Adımı, soyadımı bütün bilgilerimi söyledikleri için ben de o yüzden güvendim. Sonrasında hesabı açtı, kodu aldı. Adıma iki parça 30 bin, 30 bin kredi çekilmiş ve farklı bankaya aktarılmış. Dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum. Yoğun bakım hemşiresiyim, hamileyim, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu şekilde mağdur edilmem çok üzdü beni. Sağdan soldan borç alarak krediyi ödemek zorunda kaldım" diye konuştu.



AVUKAT: GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK



Kara'nın avukatı Yavuz Kuzucu ise suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, "Soruşturma devam ediyor, biz soruşturmanın bir an önce bitmesi için sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu hassas dönemde corona virüsle mücadele edildiği bu günlerde, ne kadar özverili çalışmalar yaptığını sağlık çalışanlarımızın biliyoruz. Bu yüzden bu hassas dönemde müvekkilimin 60 bin TL dolandırılmış olması da gerçekten ziyadesiyle bizleri üzmüştür. Biz gerekli başvuruları yaptık" ifadelerini kullandı.