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17.02.2020 - 15:09 | | DHA

Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı!

Adana’da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı!

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı. Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu. Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

 

 

Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı!Adana’da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.
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