Hamile kadını taşıyan ambulans, otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, Iğdır'ın merkez Çarıkçı köyü mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden aldığı hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans, aniden karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonrası otomobil yoldan çıkıp, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobil içerisinde sıkışan Muhammet Ali Gök ile yanındaki Hilal Altuntaş'ı yaptıkları çalışmayla çıkardı.
Otomobildeki iki yaralı ile kaza yapan ambulanstaki hamile kadın, olay yerine çağırılan ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.
Hamile kadın ve iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.