Hamile karacanÄ±n derisini yÃ¼zerken yakalandÄ±lar

Ulus ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kalecik kÃ¶yÃ¼Â KarabuÄŸarÂ mevkisinde 5 kiÅŸinin kaÃ§ak avlandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± Ã¼zerine BartÄ±n DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bÃ¶lgeye gitti. YapÄ±lan aramalarda kaÃ§ak ve belgesiz avlanan 5 kiÅŸi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.









KaracayÄ± tÃ¼fekle vurduktan sonra aÄŸaca asarak, derisini yÃ¼zmeye Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸininÂ avda kullandÄ±ÄŸÄ± 4 tÃ¼fek ile 2 bÄ±Ã§aÄŸa el konuldu.Â Ekiplerin yaptÄ±klarÄ± incelemede,Â hamileÂ karacanÄ±n ikiz yavrusunun da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.



5 kiÅŸiyeÂ KaraÂ AvcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â Kanununa muhalefettenÂ toplamÂ 40 binÂ lira, koronavirÃ¼s tedbirlerine uymadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle de toplam 30 bin lira idari para cezasÄ± kesildi.