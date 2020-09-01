Hamile-kronik hastalar idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, başkentte uygulanacak esnek mesai esaslarıyla ilgili şu tedbirler alındı:

“Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin aşağıda belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir. Bu kapsamda 1 Eylül 2020’den itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

Çocuğu olan evden

Uygulamada; Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür” denildi.