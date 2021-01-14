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14.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hamside av yasağı 10 gün daha uzayabilir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsi avı yasağının 10 gün daha uzatabileceğini söyledi.

Hamside av yasağı 10 gün daha uzayabilir

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Pakdemirli, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi. Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti. Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurguladı. Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı’nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına da değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, “Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir” dedi.

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