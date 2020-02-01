Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını takip eden izleyiciler yarışmacılara sorulan soruları arama motoru üzerinden araştırmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar? sorusu soruldu. soruya yanıt arayan vatandaşlar Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar? sorusunun yanıtı arıyor.

Yanıt İstakoz olacak