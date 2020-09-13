Hangi illerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte 65 yaş üstü için sınırlama getirilen iller

Bir il valiliği tarafından yapılan açıklama ile 11:00-18:00 saatleri arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Yasak kararının ardından vatandaşlar hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldiği sorusuna yanıt aramaya başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınan kararlar Valiliklerce uygulamaya sokuluyor. Peki Hangi illerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasakları geri getirildi, hangi saatler arasında sınırlamalar uygulanacak?

ERZİNCAN VALİLİĞİNDEN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

SAMSUN

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirilmişti.

UŞAK

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliği ile alınan kararlar doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşların Pazar alanlarına yoğunluğun arttığı 14.00 - 19.00 saatleri arasında girmelerini ve şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 07.00 - 10.00 ve 16.00 - 19.00 saatleri arasında kullanmalarına kısıtlama getirildi.

Mardin'de 65 yaş üstü için 10:00-20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmak yasaklanırken Kırıkkale'de 10:00-18:00 saatleri Çankırı'da 11:00'den sonra pazar yerlerine giriş-çıkışlar Kocaeli'nde 06:00-10:00- 16:00-20:00 saatleri arasında 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı yasaklandı.

Karabük'te 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.

İzmir'de 65 yaş üstü için market, pazar yeri gibi toplu alanları 10:00-12:00 saatleri arasında yapabilecek. Toplu taşımadan ise 10:00-16:00 saatleri arasında yararlanabilecek

Konya'da 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının yasaklandığı duyuruldu

Tekirdağ'da ise 16:00-18:00 saatleri arasında toplu taşıma kullanımına izin verildi.

Ankara'da toplumun kalabalık olarak bulunduğu market, pazar yeri düğün, cenaze gibi alanlara girmeleri yasaklandı

Bursa'da 65 yaş üstü için semt pazarlarına giriş çıkışlar 08:00-14:00 saatleri ile sınırlandırıldı

Manisa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Bolu'da 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

Balıkesir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

Tunceli'de 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kayseri'de Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

Siirt'de Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Yalova'da Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.