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10.04.2020 - 22:25 |

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Peki Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerin listeleri...

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri?

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri

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