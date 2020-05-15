Hangi illerde Sokağa Çıkma Yasağı var, ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı (olacak mı) var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır" dedi.



HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 15 kent şöyle:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir karar açıklanmadı. Ancak konu ile ilgili bir açıklama gelirse habere eklenecek.

