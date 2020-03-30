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30.03.2020 - 21:18 |

Hangi roman karakteri Dulcinea adını verdiği kadına aşık olur? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangi roman karakteri Dulcinea adını verdiği kadına aşık olur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangi roman karakteri Dulcinea adını verdiği kadına aşık olur?

Don Kişot




 

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