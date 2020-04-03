Hangi şehirlere giriş çıkış yasağı geldi? Türkiye'nin 30 büyük şehri hangileridir, isimleri nelerdir? Belli oldu
Ülkemizde corona virüsü salgını ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren durumla ilgili ülke genelinde alınan tedbirler titizlikle devam ediyor. Halkın güvenliğini sağlayacak şekilde alına tedbirler arasında büyükşehirler öne sürüldü. Vatandaşlar ise büyükşehir sayısı kaç, büyükşehir olan iller hangileri arayışına koyuldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve büyükşehirler hakkında bilinmesi gerekenler...
Türkiye'de 30 büyükşehire giriş çıkış yasağı getirildi. Ayrıntılar geliyor...
BÜYÜKŞEHİR SAYISI KAÇ?
Türkiye'de 30 büyükşehir bulunuyor. Peki Büyükşehir olan iller hangileri?
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Erdoğan konuşmasında "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi.