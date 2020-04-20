20.04.2020 - 21:31 |
Hangisi ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangisi ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Hangisi ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?
Thomas More - Ütopya
Bakan Albayrak: "Var gücümüzle çalışıyoruz"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek bir fırıncı esnafının konuşmalarının olduğu görüntüleri paylaştı.