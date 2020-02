Hangisi zamanda yolculuk konusu işleyen filmlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangisi zamanda yolculuk konusu işleyen filmlerden biri değildir?



A- Geleceğe Dönüş



B- 12 Maymun



C- Altıncı His



D- Paris'te Gece Yarısı



CEVAP: Altıncı His