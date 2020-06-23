MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerinden daha büyüktür? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
23.06.2020 - 21:17 |

Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerinden daha büyüktür? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerinden daha büyüktür?

Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerinden daha büyüktür? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangisinin eksen eğikliğinin derecesi diğerlerinden daha büyüktür?








 

Esenyrut'ta muzice kurtuluşEsenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Sular altında kalan evdeki çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kesik kol cinayetinde flaş gelişme! İtiraf sonrası keşif geldi

Kesik kol cinayetinde flaş gelişme! İtiraf sonrası keşif geldi

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Sıradaki Haber