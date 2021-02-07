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07.02.2021 - 05:54 | | AA

Hareketli gece! Camları kırıp kaçmaya çalıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.

Hareketli gece! Camları kırıp kaçmaya çalıştılar

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kıran A.Y ve B.Y, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulunan zanlılar emniyete götürüldü.

Hareketli gece Camları kırıp kaçmaya çalıştılar


Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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