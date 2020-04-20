Harf Eş Anlamlısı Nedir? Harf Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde bulunan birçok kelimenin eş anlamı bulunmakta ve kullanım alanı son derece yaygın olmaktadır. Harf kelimesinin eş anlamlısı, imcedir.

Harf Eş Anlamlısı Nedir?

Harf kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Gibi sorular, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Harf kelimesinin eş anlamlısı, imcedir. Harf kelimesi yerine imce kelimesi kullanılabilmekte ve cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Özellikle sınavlarda harf kelimesinin eş anlamlısı tarzında bir sorunun çıkması muhtemeldir. Cümlenin içinde harf kelimesi varsa, imce kelimesi ile değiştirmek mümkündür.

Harf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

TDK sözlüğüne göre harf kelimesinin eş anlamı son derece zengindir. Kod, imge ve ses kelimeleri, harf kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Harf kelimesi yerine eş anlamlılarının kullanılması, cümlenin anlamını korumaktadır. Harf kelimesinin en fazla bilinen eş anlamlısı olan imge kelimesi, son derece geniş bir kullanım alanına sahiptir.