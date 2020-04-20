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20.04.2020 - 18:29 |

Harf Eş Anlamlısı Nedir? Harf Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçe'nin zengin bir dil olduğunun en büyük kanıtı, birçok kelimenin eş anlamlısının bulunmasıdır. Türkçe'nin iyi bir şekilde konuşulabilmesi, eş anlamlı kelimelerin bilinmesine bağlıdır. Harf kelimesinin doğru yazılışı kaynaklarda belirtilmektedir. Harf kelimesinin eş anlamlısı öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekmektedir. Peki, harf eş anlamlısı nedir? Harf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.

Harf Eş Anlamlısı Nedir? Harf Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde bulunan birçok kelimenin eş anlamı bulunmakta ve kullanım alanı son derece yaygın olmaktadır. Harf kelimesinin eş anlamlısı, imcedir.

Harf Eş Anlamlısı Nedir?

Harf kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Gibi sorular, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Harf kelimesinin eş anlamlısı, imcedir. Harf kelimesi yerine imce kelimesi kullanılabilmekte ve cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Özellikle sınavlarda harf kelimesinin eş anlamlısı tarzında bir sorunun çıkması muhtemeldir. Cümlenin içinde harf kelimesi varsa, imce kelimesi ile değiştirmek mümkündür.

Harf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

TDK sözlüğüne göre harf kelimesinin eş anlamı son derece zengindir. Kod, imge ve ses kelimeleri, harf kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Harf kelimesi yerine eş anlamlılarının kullanılması, cümlenin anlamını korumaktadır. Harf kelimesinin en fazla bilinen eş anlamlısı olan imge kelimesi, son derece geniş bir kullanım alanına sahiptir.

 

 

İşi olmayan caddeye giremediKarabük'te haftanın ilk gününde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.
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