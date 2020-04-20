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20.04.2020 - 20:14 |

Harp Eş Anlamlısı Nedir? Harp Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Harp kelimesine karşılık olarak birden fazla eş anlamlı sözcük öne çıkıyor. Bütün bu sözcükleri öğrendikten sonra amaca uygun farklı yerlerde aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Peki, harp eş anlamlısı nedir? Harp kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Harp Eş Anlamlısı Nedir? Harp Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK’ya göre harp kelimesi ele alındığında eş anlamlısı olarak ‘savaş’ öne çıkıyor. Tarih boyunca farklı amaçlar doğrultusunda özellikle devletlerin yaptıkları mücadele harp olarak bilinmektedir.

Harp Eş Anlamlısı Nedir?

Hala kullanılsa dahi eski zamanlarda harp kelimesi daha çok değerlendirilmekteydi. Günümüzde ise o kelimenin eş anlamlısı olarak savaş sözcüğü daha fazla öne çıkıyor. Alternatif olarak bununla beraber farklı eş anlamlı kelimeleri de değerlendirmek mümkün.

- Mücadele,
- Cenk,
- Kavga,
- Savaş,

Her ne kadar alternatif olarak 3 ayrı eş anlamlı kelime daha çıksa dahi, savaş genelde harp kelimesini en iyi karşılayan sözcüktür.

Harp Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Özellikle devletlerarası yapılan savaşlar için harp kelimesi kullanılır. Yazılı ya da sözlü olarak amaca uygun harp kelimesine karşılık savaş sözcüğünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda harp kelimesi karşınıza değişik yerlerde çıktığında, bunun savaş anlamına geldiğini anlayabilirsiniz.

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