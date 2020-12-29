Harran’da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, Harran'ın Kaymaklı Mahallesinde meydana geldi. Kalıp ustası Kasım Demir, inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kasım Demir’in öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemesinin ardından Kasım Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıPendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.