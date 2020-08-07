Hasankeyf artık tekneyle gezilecek

Liman çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yatırımcılar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçenin turizm geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Suya indirildiler

Gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin kapsadığı Dicle Nehri’nin geçtiği Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta yatırımcılar, yeni istihdam kapılarıyla umutlanıyor.

Batman’ın baraj suyu altında kalan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesindeki yatırımcılar, suyun yükselmesiyle birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekneler satın aldı. Suya indirilen ancak montaj işlemleri süren teknelerle yapılacak ihale sonrası gezi turlarına başlanacak. Bölgeye gelecek turistler, gezi tekneleriyle tarihi eserler ve su altında kalan kalıntıları yakından görme fırsatı bulacak.