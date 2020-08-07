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07.08.2020 - 07:00 |

Hasankeyf artık tekneyle gezilecek

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi nedeniyle su altında kalan Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indirildi. Montaj ve ihale sonrası hazır hale getirilecek teknelerle tarihi kalıntıları su üzerinde ve yakından görme fırsatı sunulacak.

Hasankeyf artık tekneyle gezilecek

 

Liman çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yatırımcılar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçenin turizm geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Suya indirildiler

Gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin kapsadığı Dicle Nehri’nin geçtiği Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta yatırımcılar, yeni istihdam kapılarıyla umutlanıyor.

Batman’ın baraj suyu altında kalan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesindeki yatırımcılar, suyun yükselmesiyle birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekneler satın aldı. Suya indirilen ancak montaj işlemleri süren teknelerle yapılacak ihale sonrası gezi turlarına başlanacak. Bölgeye gelecek turistler, gezi tekneleriyle tarihi eserler ve su altında kalan kalıntıları yakından görme fırsatı bulacak.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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