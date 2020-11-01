01.11.2020 - 07:00 |
Hasankeyf Müzesi’nde tarihe can veren proje
Batman’da Ilısu Barajı’nın yapımıyla su altında kalan binlerce yıllık tarih, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve İllüstrasyon Sanatçısı Sarp Selçuk tarafından resmedildi.
Selçuk’un 2017’de başladığı illüstrasyonlar, Hasankeyf Müzesi duvarlarında yerini aldı. Müzenin iç görsel tasarımlarının önemli bir parçası olan illüstrasyon çalışmaları, birçok tarihsel konuyu içeriyor.
İllüstrasyonların üretim sürecinde, bölgeyi yerinde inceleyip ve alanında deneyimli arkeologlardan resimlenecek döneme ait hikayeleri dinleyerek eserleri oluşturan Selçuk’un müze için yaptığı illüstrasyon çalışmaları şöyle: Paleolitik Çağ alet yongalama, Neolitik Çağ konut yapımı, Neolitik Çağ ölü gömme gelenekleri, Anadolu’da yaşamış ve yaşayan bitkiler, Anadolu’da yaşamış ve yaşayan hayvanlar, Tunç Çağı ölü gömme gelenekleri, Atinalı yazar, tarihçi, komutan Ksenophon’ın ‘Anabasis On Binler’in Dönüşü’ isimli eser.
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