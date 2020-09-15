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15.09.2020 - 10:40 | | DHA

Hasdal-Kemerburgaz yolu'nda TIR devrildi; Trafik durma noktasına geldi

İstanbul Eyüpsultan, Hasdal - Kemerburgaz Yolu'nda mıcır yüklü TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken Göktürk istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Hasdal-Kemerburgaz yolu'nda TIR devrildi; Trafik durma noktasına geldi

Kaza, Hasdal Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. TIR'da bulunan mıcır yola döküldü.

Kaza yaşandığını gören sürücüler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışmalar başladı. Kazası nedeniyle Göktürk istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışını tek şeritten sağlandı.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda TIR devrildi; Trafik durma noktasına geldi

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