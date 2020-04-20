Hasret Eş Anlamlısı Nedir? Hasret Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Hasret kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘özlem’ olarak karşılık buluyor. Yazılış bakımından farklı olan ancak anlam ile benzerlik gösteren bu kelimeyi gün içerisinde kullanabilirsiniz.



Hasret Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Hasret kelimesinin eş anlamlısı olarak gündelik yaşamın içerisinde ‘özlem’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Bu her iki kelime de hem sözcük olarak hem de isim anlamında Türkçede değerlendirilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;



‘Büyük bir hasretle seni bekliyordu.’



Burada anlatılmak istenen birine duyulan özlem duygusudur.



Hasret Nedir?



Hasret kelimesinin anlamı olarak çok özlemek ya da özlem şeklinde tabir edilmektedir. Bu doğrultuda özlem anlamı ise ‘Bir kimseyi ya da bir şeyi görme, ona kavuşma duygusu ve isteği’ denebilmektedir. Bu anlamı üzerinden hem hasret hem de özlem kelimesini cümle içerisinde ya da tek başına amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz.