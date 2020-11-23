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23.11.2020 - 14:42 | | DHA

Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

Eskişehir’de tartıştığı kardeşi Emrah Tekin (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sırasında kendisini de yaralayan katil zanlısı Tekin, tedavisinin ardından tutuklandı.

Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi’nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah Tekin, önceki gün bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Yüksekkavas ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Yüksekkavas için Dede Mahallesi’ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hasret Yüksekkavas’ın ailesi ve yakınları katıldı. Daha sonra evinin önünde helallik alınan Hasret Yüksekkavas, Asri Mezarlığı’na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KARDEŞ TUTUKLANDI

Olay sırasında kendisini de bacağından bıçakla yaralayan Emrah Tekin ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Tekin, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Esenyurt'ta park halindeki otomobili kundaklayıp böyle kaçtıEsenyurtta park halinde bulunan otomobil, güpegündüz kundaklandı. Arkadaşından aldığı otomobili evinin önüne park eden Berkay Tok evine çıktıktan 10 dakika sonra kimliği belirsiz bir kişi elindeki yanıcı madde bulunan bidon ile otomobili kundakladı, binada bulunan komşuları camlardan su dökerek söndürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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