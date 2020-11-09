‘Hasta olsam da kolay atlatırım!’

Hareketlilik yükseldikçe risk büyüyor

Her on kişiden yedisi normalleşme sürecinin gidişatından memnun değil. Belki de artık bu sürece “normalleşme” demememiz lazım, çünkü pek normalleşemediğimiz ortada. İkinci dalgayı yaşıyoruz, Mart-Mayıs dönemine göre avantajlı olmamızı gerektirecek değişik bir durum da yok. Tam aksine yaş gruplarına kısıtlamalar da söz konusu olmadığı için hareketlilik daha yüksek ve buna bağlı olarak risk de daha yüksek.

“Ben bu virüse yakalanmam” düşüncesi giderek zayıflıyor. Ancak yine de virüsün kendisine bulaşmayacağını düşünen %21’lik bir kitle var. %35’lik bir kesim ise hastalığa yakalansa bile kolay atlatacağına inanıyor. İşte riski korkutucu derecede büyüten de bu inanç. Toplumun hareketli olmaya devam ettiği, kış koşullarının yaşanmaya başladığı ve kapalı mekânlarda daha fazla zaman geçirilen bu dönemde hastalanmayacağını, hastalansa bile kolayca atlatacağını düşünen milyonlarca insan var. Evet çoğunluk bu şekilde düşünmese bile hastalığın yayılmasına yol açabilecek milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu nedenle de çoğunluk, devletin merkezi önlem almasını bekliyor. Her ne kadar ekonomik sorunlar ile boğuşuyor olsak da dört kişiden üçü kısmi veya genel sokağa çıkma yasağını destekliyor.

Her 10 kişiden 7’si, normalleşme sürecinin iyi gitmediğini düşünüyor

Soru: Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle başlatılan normalleşme sürecinin gidişatına dair değerlendirmenizi belirtir misiniz?

Hasta sayılarındaki artış hastalığa yakalanma endişesini artırsa da hâlâ toplumun 1/5’i (%21) koronavirüse yakalanmayacağını düşünüyor

Soru: KORONAVİRÜSE YAKALANACAĞIMI ZANNETMİYORUM.” Aşağıdaki ifadeye katılım düzeyinizi belirtir misiniz?

Kolay atlatılamayacağına dair endişe de artıyor (%41) ancak toplumun %35’i koronavirüse yakalansa bile kolay atlatacağını düşünüyor

Soru: KORONAVİRÜSE YAKALANSAM BİLE KOLAY ATLATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM” Aşağıdaki ifadeye katılım düzeyinizi belirtir misiniz?

Tüm bu endişeler doğrultusunda toplumun çoğunluğu haftasonları sokağa çıkma yasağını olumlu buluyor

Soru: Haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlaması durumunda hangisi görüşünüzü en iyi yansıtır?

Son dönemlerdeki gerek Dünya’da gerekse de Türkiye vaka / hasta sayılarındaki artış ile beraber kişiler toplumun %70’i normalleşme sürecinin iyi gitmediğini düşünmekte ve endişeleri artmakta. Toplumun yarısından fazlası Koronavirüs’e yakalanacağını düşünüyor ve daha da önemlisi hastalığın kolay atlatılamayacağına dair korkuları da artıyor.

Tüm bu endişe ve korkulara paralel gün içinde hissettikleri duygular da oldukça negatif. Yorgunluk, endişe ve bıkkınlık bu dönemde en yoğun hissedilen duygular. Bu olumsuz gelişmeler ve duygular da beraberinde yine toplumun çoğunluğunun getirilecek sokağa çıkma yasağına olumlu bakmasına sebep oluyor.

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 28 EKİM-4 KASIM 2020