08.10.2020 - 16:33 | | DHA
Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! 1 kişi ölü
Niğde’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen Hanifi Bozdemir (45) yönetimindeki 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hanifi Bozdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan Hüseyin Bozdemir (68) ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Midibüsteki yolculardan kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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